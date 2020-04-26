أمريكا وكندا تحذران مصابي #كورونا: آثار جانبية خطرة لـ”الكلوروكين”

أكدت إدارة الصحة في كندا إن استخدام أدوية الملاريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين في علاج حالات مرض كوفيد 19، الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، قد يكون خطرا.

وقالت الإدارة، أمس السبت، إن “هذين العقارين قد يسببان آثاراً جانبية خطيرة، من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب”، ونصحت بعدم استخدامهما إلا بناء على وصفة من طبيب.

كما حذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أول أمس من استخدام أدوية الملاريا مع مرضى كوفيد 19.