دعمًا للجهود ضد #كورونا.. مدرب المنتخب السعودي يعلن تخفيض راتبه

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينار، تخفيض راتبه، دعمًا لجهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب رينار عبر حسابه الشخصي على شبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي قائلا: “قررت المشاركة من جهتي في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي، قمت بهذه المبادرة دعما لكل الجهود المبذولة في الصراع ضد كورونا”.

وتولى رينار تدريب المنتخب السعودي في نهاية يوليو 2019، وكان من أبرز إنجازاته خلال مسيرته التدريبية، الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2012 مع زامبيا ومع منتخب كوت ديفوار في 2015، كما قاد المغرب للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 20 عاماً.