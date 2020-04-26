إعلان أسماء 57 مرشحاً ومرشحة لوظائف الإعادة بجامعة بيشة

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة اليوم، أسماء 57 مرشحاً ومرشحة على الوظائف الأكاديمية المعلنة عنها مؤخرًا، وذلك بعد صدور قرار مجلس الجامعة بالموافقة على تعيين عدد من المعيدين والمعيدات في كافة التخصصات الأكاديمية.

وأوضحت العمادة أنه لا يعد الإعلان توظيفاً حتى يتم استكمال مسوغات التعيين، ولن تستكمل المسوغات إلا بعد استئناف الحضور لمقر العمل وانتهاء فترة التعليق بإذن الله.

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات ودرجات المفاضلة والترشيح، يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://www.ub.edu.sa/web/dhr/home/-/asset_publisher/jcyQw4ZPSazT/content/–9-91/63361/maximized