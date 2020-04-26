حملت 3140 سلة غذائية و200 خيمة.. قافلة سعودية لإغاثة متضرري السيول بـ”عدن”

استقبلت مدينة عدن اليمنية، أمس، ثلاث شاحنات قادمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل مواد إيوائية للمتضررين من كارثة الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت الأسبوع الماضي، متسببة بأضرار في الأرواح والممتلكات.

وتحمل الشاحنات 200 خيمة وملحقاتها من البٌسط والأغطية، ليتم توزيعها على المتضررين من السكان المحليين والنازحين.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق أمس الأول حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن تشتمل على 3,140 سلة غذائية، تزن 232 طنًا و360 كيلو غرام، بالإضافة إلى 3000 كرتون تمور، و170 خيمة و600 بساط و1,020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية، استفاد منها 18,840 فردًا.

كما قام المركز بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول بعدن في شهر مارس الماضي شملت توزيع 1,763 سلة غذائية، تزن 130 طنًا و462 كيلو غرام، و80 خيمة و600 بساط و640 حقيبة إيوائية طارئة استفاد منها 10,578 آخرين.