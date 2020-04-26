لم تلتزم بالاشتراطات الصحية.. إغلاق 5 منشآت غذائية في مكة

أعلنت الإدارة العامة لشؤون البلديات إغلاق 5 منشآت غذائية في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي إن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.