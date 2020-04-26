الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني أنّ وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي خدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية لمدة 90 يوماً.

وبين المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، أنه تم إبلاغ شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بذلك، لوضع الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور التعميم القاضي باعتماد الخدمة.

وأكد المعارك أن هذه الخطوة جاءت مواكبةً للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد “COVID-19” واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها مجلس الضمان الصحي التعاوني حرصاً على حماية صحة المؤمن لهم وضمان سلامتهم خلال الفترة الراهنة من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.

وأضاف أنّ المجلس وضع عدة معايير يجب التقيّد بها، حيث ألزم شركات التأمين الصحي المؤهلة بتوفير خدمة تطعيمات الأطفال من خلال مقدمي خدمة معتمدين من المجلس ضمن الشبكة الطبية للمؤمن لهم.

كما أوجب على مقدمي الخدمة الالتزام بمعايير وإجراءات سلامة المرضى ومكافحة العدوى المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية بذلك، إضافة إلى عمل شركات التأمين ومقدمي الخدمة على حصر المتخلفين عن التطعيمات والتواصل معهم وحثهم على الحصول على تطعيمات الأطفال اللازمة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وأهاب المتحدث الرسمي باسم المجلس بجميع شركات التأمين المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين إلى ضرورة استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات، كما يتعين على مقدمي الخدمة الراغبين في تقديم نشاط الرعاية الطبية المنزلية إشعار الأمانة العامة للمجلس من خلال البريد الإلكتروني [email protected] حتى يتسنى للمجلس إدراجهم بالبوابة الإلكترونية ضمن قائمة مقدمي الرعاية الطبية المنزلية وإشعار شركات التأمين بذلك.

ودعا المعارك، المؤمن لهم للاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: 920001177 والبوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa والبريد الإلكتروني: Infocchi.gov.sa وتطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى الصفحات الرسمية للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي: “تويتر، فيس بوك، لنكد إن”.