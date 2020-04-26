“هدف”: الحصول على دعم الموظفين إلكترونيا وبدون مستندات

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق حريص على تيسير خطوات الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف، لتصبح بشكل إلكتروني ولا يتجاوز زمن إتمامها عدة دقائق، دون الحاجة لتقديم أي مستندات أو زيارة فروع الصندوق.

وقال الجعويني خلال لقاء عن بُعد، مع رجال وسيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجازان، أن مبادرة “دعم التوظيف” مستمرة حتى بعد نهاية أزمة فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام “هدف” أن مبادرة دعم التوظيف، تدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين باشروا العمل في منشآت القطاع الخاص منذ تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) إضافة إلى أي توظيف جديد، مشيراً إلى أن دعم المبادرة لأجور السعوديين يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري، لمدة سنتين، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ونوه الجعويني إلى أنه لا توجد مهن مستثناة من دعم المبادرة، حيث تدعم جميع الوظائف والمهن، في جميع الأنشطة وجميع منشآت القطاع الخاص، مضيفًا أن جميع المنشآت تستطيع الاستفادة من المبادرة إلكترونيًا، وعبر الرابط:

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.