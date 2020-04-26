بسبب كورونا.. مصر تقترض من صندوق النقد مجددا

أعلنت مصر، اليوم الأحد، أنها طلبت قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي.

وأوضح “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأحد) بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، أن الطلب جاء طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع (RFI) وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)، لتعزيز القدرة على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

واستطرد “مدبولي”: هذا المسعى يأتي كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.

وأشار “مدبولي”، في ختام تصريحاته، إلى أن المباحثات بهذا الشأن وصلت إلى مرحلة متقدمة.