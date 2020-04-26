بوريس جونسون يصل مقر الحكومة في لندن استعدادًا لاستئناف عمله غدًا الإثنين

يصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مقر الحكومة في لندن، عائدًا من مقر الحكومي الريفي، وذلك استعدادًا لاستئناف عمله غدًا الإثنين.

وغادر رئيس الوزراء البريطاني صاحب الـ55 عامًا، مستشفى سانت توماس حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا في 12 أبريل الجاري، قضى خلال هذه الفترة 3 أيام داخل العناية المركزة، ومنذ مغادرته المستشفى مضى فترة النقاهة في منزل ريفي خارج العاصمة لندن.

وسجلت بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل 413 حالة وفاة و4463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وقال جورج يوستيس وزير الزراعة والبيئة البريطاني، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 413 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليصبح الإجمالي 20732 وفاة، مضيفًا أن 152840 في المجمل تأكدت إصابتهم بالفيروس، في زيادة قدرها 4463 عن اليوم السابق.