مكة المكرمة – الوئام – ناصر السلمي

أظهرت صور أُلتقطت لبعض نقاط التفتيش التابعة لوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، تناولهم لوجبة الإفطار وهم يؤدون واجبهم الوطني في هذا الشهر الكريم في منع التجوال؛ للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وذلك بعد التنسيق مع القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في المهمة.

وتجدر الإشارة إلى مشاركة عدد من ألوية ووحدات الحرس الوطني بالقطاع في هذه المهمة الوطنية، منذ بداية إعلان منع التجوال، في كثير من المواقع والأحياء والمداخل الرئيسة للمدن و المحافظات بالمنطقة، من بينها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وغيرها من مدن ومحافظات المنطقة، من خلال نقاط التفتيش الثابته والمتحركة بهدف الحد من انتشار هذا الوباء العالمي.