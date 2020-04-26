أمانة الرياض: 13 اشتراطًا لعودة آمنة للأسواق التجارية بالعاصمة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن 13 اشتراطًا لعودة آمنة للأسواق التجارية “المولات” بمدينة الرياض ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وسيتزامن معها تكثيف أعمال المتابعة والرقابة بهدف توفير بيئة صحية للسكان.

وشملت الاشتراطات، إغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب والعروض وغرف الصلاة، إزالة جميع الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، وجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل، منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، توفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كاف عند المداخل، وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من التزام المرتادين بارتداء الكمامات.

وكذلك الالتزام بالتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة، تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، منع دخول الأطفال تحت 15 عامًا، توفير عدد كافٍ من رجال الأمن وتنفيذ جولات مستمرة للتحقق من الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، منع خدمة إيقاف السيارات، نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير الاحترازية، والاعتماد على السلالم الكهربائية أو الدرج وفي حال عدم توفرها يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.