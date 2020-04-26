“مسنات الرياض” تطلق مبادرة لتفطير 1500 من رجال الأمن

أطلقت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، المبادرة المجتمعية “صفاً واحداً مع جنود الوطن” والتي تستهدف تفطير 1500 صائم من رجال الأمن العاملين في نقاط التفتيش، للوقوف معهم ومساعدتهم على أداء واجباتهم خلال هذه الأزمة على أكمل وجه.

تشتمل المبادرة التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك على توزيع 50 وجبة يومياً على المستهدفين، وتتضمن الوجبات المواد الأساسية المهمة في الإفطار الرمضاني مثل التمر واللبن والماء إضافة إلى وجبة رئيسية أخرى متنوعة وذلك وفق آلية تواكب الظروف الراهنة وتراعي تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للدولة.

تأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات السنوية التي اعتادت الدار تنفيذها في هذا الشهر الفضيل باسم نزيلاتها من المسنات بما يتناسب مع قضايا المجتمع المحلي الطارئة.