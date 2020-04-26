نحو 26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً

بدأ نحو 26 ألف طالباً وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات اليوم، أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1440، التي خصصت إلكترونياً، نتيجة للظروف الاستثنائية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق، وأن الاختبارات قد سارت اليوم بكل يسر وسهولة و- لله الحمد -، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة حرصت على رسم الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

وأبان السبيعي أن الجامعة نتيجةً للظروف الراهنة وتحول التعليم عن بُعد قدمت ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد العديد من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وكذلك للطلاب والطالبات، لتمكينهم من تسيير العملية التعليمية بكفاءة عالية، كما قدمت العديد من البرامج التدريبية، لكيفية أداء الاختبارات الإلكترونية، إذ تم تنفيذ 35 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، ودورات الواجبات ولوحة المناقشة، وقد استفاد منها 2137 عضو هيئة تدريس، ونظمت العمادة أيضاً 19 دورة للطلاب والطالبات استفاد منها 1721 طالباً وطالبة، مؤكداً حرص الجامعة على التيسير على الطلاب بما يخدمهم في مسيرتهم التعليمية.

من جهته أفاد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور يوسف الحازمي بأن الاختبارات اليوم قد سارت على فترتين، الأولى من الـ 10 صباحاً حتى الـ 12 ظهراً، واختبر فيها ٥٠٠٠ طالباً وطالبة، والفترة الثانية من الـ 1 ظهراً حتى الـ 3 عصراً واختبر بها ٣٠٠٠ طالباً وطالبة، بالإضافة إلى الفترة الثالثة التي ستكون مساء اليوم وسيختبر فيها حوالي ١١٠٠ طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الجميع أدوا اختباراتهم خلال الفترتين بكل يسر وسهولة ورضا تام في مواد مختلفة في جميع التخصصات، مع متابعة مستمرة من عمادة تقنية المعلومات، وعمادة التعلم الإلكتروني، تحسباً لحدوث أي خلل فني أو تقني، وبمتابعة مباشرة من أعضاء هيئة التدريس، للتواصل مع طلابهم حال حدوث خلل أو مشكلة تقنية، أو استفسار من قبل الطلاب والطالبات.