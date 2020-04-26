كورونا يستهدف 874 عسكريا روسيا خلال شهر

استهدف فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” 874 عسكريا روسيا خلال شهر واحد.

وسجلت وزارة الدفاع الروسية، 874 إصابة لعسكريين في صفوفها بالفيروس منذ 26 مارس.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها اليوم، أن حالة 4 من المصابين خطرة، وأنه تم إخضاع أحدهم للتنفس الاصطناعي، فيما 15 آخرون في حالة متوسطة الخطورة، والباقون لم تظهر عليهم أعراض المرض السريرية.

وأضافت الوزارة أنه يوجد 314 مريضا في المستشفيات العسكرية، و175 يخضعون للعزل الذاتي في أماكن الخدمة، و6 في المؤسسات الطبية المدنية، و379 في منزالهم.

كما أصيب بالفيروس 779 طالبا ومستمعا في الجامعات العسكرية، و192 معلما وتلميذا في المؤسسات العسكرية قبل الجامعية، فيما أصيب 245 شخصا بين الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش الروسي.