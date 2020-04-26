وليد جنبلاط: ميليشيا حزب الله تسيطر على الحكومة اللبنانية ولن نقبل بإلغائنا

قال وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، إن حزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة اللبنانية.

و أوضح جنبلاط في حديث له مع قناة العربية،مساء، اليوم، أن حزبه يعترض على نهج الرئيس اللبناني وحزب الله الانقلابي في لبنان.

و أضاف جنبلاط: “نحن بلد بلا سيادة على موانئه ومعابره ومطاره و الثورة لم تفشل في لبنان لكن قوى الممانعة دخلت على الخط.

و أكد جنبلاط أن حاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء، و من الممكن إنقاذ لبنان ماليا ولم يفت الوقت

وقال جنبلاط: ” لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره و سنقاوم سلميا وديمقراطيا و حسان دياب -رئيس الحكومة اللبنانية- لا شيء و التيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان