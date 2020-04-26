الصحة العالمية تصحح تغريدتها وتجيب على سؤال “هل يصاب مرضى كورونا مجددا بالفيروس”؟

صححت ‏منظمة الصحة العالمية تغريدتها عن عدم توافر معلومات كافية عن أن من يصاب بفيروس كورونا لن يصاب به مرة أخرى.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” إن الإصابة بكورونا تمنح المصاب مناعة ضد الفيروس.

وأضافت المنظمة أن الموجز العلمي الذي نشرته في وقت سابق وقالت فيه إنه لا يوجد دليل على أن المتعافين وكونوا أجسام حيوية مضادة ليسوا محصنين من عدوى ثانية أثأر لغطا وقلقا ولذا اقتضى التوضيح.وأوضحت أنها تتوقع أن معظم الأشخاص المصابين سيطورون استجابة للأجسام المضادة التي توفر نوعا من الحماية، لكن ما لا تعرفه بعد هو مستوى هذه الحماية أو مدة استمراره. وأشارت إلى أنها تعمل مع العلماء حول العالم للوصول الى فهم مدى استجابة الأجسام مع الوباء.