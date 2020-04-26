تعرف على ثاني فعاليات “الأولمبية السعودية” التي ستطلقها غداً على حسابها بـ “تويتر” و”انستغرام”

يطلق حساب اللجنة الأولمبية السعودية على موقعي “تويتر ، وإنستغرام” غداً (الإثنين) ثاني الفعاليات الرمضانية “الرياضية و التثقيفية” تحت وسم “ذكرى أولمبية”، التي يدشنها رئيس الوفد السعودي عند إقرار انضمام اللجنة الأولمبية السعودية للجنة الأولمبية الدولية الدكتور صالح بن أحمد بن ناصر، الذي سيتحدث عن كواليس ذلك الاجتماع في طوكيو 1964م .

كما سيطل الأمير نواف بن فيصل الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية السعودية، وسيتحدث فيها عن أبرز ذكريات اللجنة الأولمبية وترؤسه عدداً من الوفود الأولمبية .

فيما سيكشف وكيل الرئيس العام للرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقاً منصور الخضيري عن حضوره أولمبياد مونتريال 1976م، والمشاركة الأضخم للسعودية في أولمبياد لوس أنجلس 1984م ، فيما سيكشف العداء الأولمبي هادي صوعان عن أسرار حصوله على أول ميدالية سعودية في الأولمبياد في سيدني عام 2000م.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد دشن يوم الجمعة الماضي فعالية و مسابقة “سؤال الأولمبية”، الذي يشهد مشاركة كبار ومسؤولي الرياضة والمشاهير وسط تفاعل كبير من قبل رواد “تويتر”، حيث تسابق أكثر من خمسة آلاف مشارك ومستخدم في الإجابة على السؤال، كما لقى الفيديو رواجاً كبير تخطى من خلاله حاجز الـ 130 ألف مشاهدة .