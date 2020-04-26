بعد رفع #منع_التجول جزئيا.. تقرير دولي يكشف: هذا موعد نهاية #كورونا في السعودية

كشف تقرير لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا توقعات دراسات وأبحاث لمجموعة من العلماء والباحثين بشأن انتهاء فيروس كورونا المستجد، في عدد من دول العالم ومنها السعودية والإمارات والأردن ومصر والعراق.

وأفاد التقرير بأن التحاليل والأبحاث أكدت أن شهر ديسمبر هو نهاية الوباء عالميا، أما فيما يخص الدول العربية سيكون موعد النهاية ما بين شهرين أو ثلاثة على الأكثر، وفقا للمعطيات المقدمة، وفقا لقناة العربية.

وفي المملكة العربية السعودية، أشار التقرير إلى أن البيانات أظهرت نهاية الوباء في 21 مايو المقبل، وفي الإمارات من المتوقع أنه سكيون 11 مايو، وفي مصر 19 مايو، وعمان 15 مايو، أما قطر فسينتهي 27 أغسطس.

وأكد التقرير أن البيانات تفيد إلى أن نهاية كورونا في الأردن 5 مايو، والكويت 5 يونيو، ولبنان 7 مايو، والبحرين 16 مايو، أما عالميا سينتهي الفيروس في كل من أمريكا وتركيا وإيران في شهر مايو 2020.

وأقرّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إجراءات جديدة تهدف للتخفيف عن المواطنين والمقيمين في السعودية، من الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، وتقرر في هذا الإطار رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم، مع الإبقاء على منع التجول “الكلي” في مكة والأحياء المعزولة سابقا، كما تم السماح بالتجول من 9 صباحا إلى 5 مساء حتى العشرين من رمضان.