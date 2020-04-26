ضبط وافد انتحل صفة طبيب وادعى معالجة “كورونا” في وادي الدواسر

ضبطت شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة وادي الدواسر وافدًا من الجنسية الباكستانية انتحل مهنة طبيب لمعالجة العمال ضد فايروس كورونا، حيث أوهمهم أن علاجه يمنحهم القوة والمناعة لمخالطة غيرهم داخل المحافظة.‬

وقال مصدر أمني لـ”الوئام”، إن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، توافرت لديهم معلومات حول قيام وافد من مخالفي نظام الإقامة والعمل، بانتحال شخصية طبيب ومعالجة العمال ضد فيروس كورونا، داخل غرفة له في مجمع سكني يسكنه بني جلدته؛ إذ تم تشكيل فريق على وجه السرعة بإشراف ومتابعة من مدير شرطة وادي الدواسر رئيس اللجنة الأمنية الفرعية العقيد فهد بن عايد العتيبي؛ وتمكنوا من ضبطه الوافد المتهم متلبساً”.‬

‏‎‫وأكد المصدر، أن رجال التحريات عثروا على مبالغ مالية وكمية كبيرة من المحاليل الوريدية والأدوية والإبر المستخدمة للعلاج جميعها مجهولة المصدر، فيما تمكنوا بفضل الله من ضبط 5 أشخاص متعاونين ويعملون مع المتهم لجلب بني جلدتهم وغيرهم، حيث تم تحرير محضر ضبط وسُلموا للجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة”.