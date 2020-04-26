بعد اتهامات جنائية.. الإمارات تجمد حسابات الملياردير الهندي شيتي

قرر مصرف الإمارات المركزي تجميد حسابات رجل الأعمال الهندي، بي آر شيتي، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة “إن إم سي” الصحية.

وكشفت “إن إم سي” مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 6.6 مليار دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.

وأصدر المصرف تعليمات إلى البنوك العاملة في الدولة، للبحث عن جميع الحسابات المصرفية لرجل الأعمال الهندي وتجميدها، وشملت حسابات عائلة “شيتي” إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصة.

وأدرج المركزي العديد من الشركات المرتبطة برجل الأعمال الهندي على القائمة السوداء جنبًا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعدد من الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات في القائمة بالمثل، بحسب صحيفة البيان.

وفي التاسع من أبريل الجاري، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها بتعيين حارس قضائي على “إن إم سي”، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.

وقال بي آر شيتي، الذي يواجه اتهامات جنائية، في تصريحات صحفية مؤخراً إنه ينوي العودة إلى الإمارات بمجرد فتح الرحلات وانتهاء القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.