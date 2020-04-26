استنفار للهلال الأحمر في عسير

استنفر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير وطواقمه الطبية مع أي حالات إسعافية أو مرضية تستوجب تقديم الخدمة الإسعافية ونقلها إلى المستشفيات ومراكز العلاج.

وجندت الهيئة طاقاتها وإمكاناتها للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) وفق البروتوكولات المعتمده لدى الهيئة وذلك باتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل تحرك الفرق وحتى نهاية البلاغ مرورا بتعقيم سيارات الإسعاف وتجهيزها.

واتخذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير عددا من إجراءات وتدابير تتطلبها ظروف المرحلة الحالية بتأجيل الإجازات لكافة المسعفين والفرق الميدانية، وتفعيل العمل التطوعي للمسعفين لتشكيل فرق إسعافية خارج أوقات عملهم لدعم المراكز الإسعافية التي يكثر عليها طلب الخدمة إضافة إلى دعم غرفه العمليات والتحكم بالمنطقه إلى عدد من متطوعي الهيئه يعملون خارج وقت أعمالهم الأساسية.

وشكر المدير العام منسوبي المنطقة على تفانيهم وتطوعهم الإنساني الذي يصب في مصلح الفرد والمجتمع.