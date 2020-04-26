مسؤول كوري جنوبي: زعيم كوريا الشمالية حي وبصحة جيدة

كشف مسؤول كوري جنوبي، الأحد، آخر تطورات الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد ساعات من أنباء متضاربة نقلتها وسائل إعلام أسيوية بشأن وفاته.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حي وحالته الصحية تحسنت بعد إجراء عملية جراحية، وفقا لقناة العربية.

وفي وقت سابق، نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية، أليخاندرو كاو دي بينوس، التقارير الإخبارية المتداولة بشأن وفاة زعيم كوريا الشمالية.

وقال دي بينوس، على حسابه في تويتر إن “هذه الشائعات بشأن وفاة كيم جونغ أون كاذبة وخبيثة”.

وفي وقت سابق، ظهر نبأ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبينو” بشأن وفاة رئيس كوريا الشمالية وقال صاحبه، إنه حصل على هذه المعلومة من مصدر “موثوق”.

ونقلت وسائل إعلام أميركية الأسبوع الماضي عن مسؤول، لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة تتحقق مما إذا كان الزعيم الكوري في حالة خطرة بعد عملية جراحية أجريت له.