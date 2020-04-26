مدير صحة جدة يتفقد مراكز الضيافة المخصصة للمتأثرين بكورونا

تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، مشعل السيالي، عدداً من مراكز الضيافة الصحية الجديدة المخصصة للمتأثرين بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد السيالي أن الزيارة تأتي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية للوقوف على سير العمل بهذه المراكز الجديدة والتأكد من الاشتراطات الصحية و الوقائية وآلية تطبيقها.

والتقى الدكتور السيالي بالطواقم الطبية والفنية والإدارية في المراكز الصحية، مشيداً بجهودهم وما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف وزارة الصحة، مثمناً هذه الجهود المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية لضيوف هذه المراكز القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم و متابعتهم وتذليل كل العقبات من أجل سلامتهم و راحتهم .