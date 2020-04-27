السودان يعتذر عن واقعة “أذان المغرب” والخطأ غير المقصود

قدمت إدارة التلفزيون السوداني، مساء الأحد، اعتذارا رسميا عن ما وصفته بالخطأ غير المقصود في واقعة إذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من توقيته الأصلي.

وحقتت الإدارة في هذه الحادثة التي أحدثت ربكة في موعد الإفطار لهذا اليوم، ووعدت ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.

وبث التلفزيون الرسمي للبلاد أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعده، الأمر الذي تسبب بحالة من الإرباك والبلبلة، بعدما فوجئ السودانيون قبيل غروب الشمس بـ10 دقائق في ثاني أيام شهر رمضان برفع أذان المغرب.

وأفادت وسائل إعلام سودانية أن عددا من الأسر أفطرت على هذا التوقيت الغريب.