أعلى ارتفاع منذ 6 أسابيع.. قرار رفع منع التجول جزئيًا يقفز بأسواق الأسهم السعودية

قفزت سوق الأسهم السعودية مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإجراءات جديدة تهدف للتخفيف عن المواطنين والمقيمين، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت سوق الأسهم السعودية بنهاية جلسة الأحد على مكاسب هي الأكبر في نحو 6 أسابيع؛ تزامنًا مع عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل من جرّاء رفع منع التجوّل الجزئي في المملكة.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، أمرًا ملكيًا برفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأحد 26 أبريل وحتى يوم الأربعاء 13 مايو، حيث شمل ذلك عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل ومنها المراكز والأسواق التجارية ومحال التجزئة والجملة.

وأظهرت مؤشرات الأسهم السعودية ارتفاع جميع الأسهم المتداولة باستثناء أسهم شركة واحدة فقط، في حين ارتفعت أسهم 14 شركة بأكثر من 7 في المائة من بينها 6 شركات أرتفعت أسهمها بالحد الأعلى 10 في المائة.

ودعمت الأسهم السعودية القيادية السوق؛ حيث ارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 3.04%، إلى 54.20 ريال، وحقق سهم “أرامكو” مكاسب قوية أيضًا بلغت نسبتها 3.17%، ووصل سعره إلى 30.95 ريال، فيما شهدت أسهم سليمان الحبيب المدرج حديثًا في السوق صعودًا قويًا بنحو 5.8 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق له عند 59.9 ريال، لتكون نسبة الارتفاع اليوم هي الأعلى منذ تداول السهم.