وزارة التعليم في كوريا الجنوبية تستعد لعودة الدراسة خلال مايو القادم

تستعد وزارة التعليم في كوريا الجنوبية لعودة الدراسة بشكلها الطبيعي في مايو القادم.

وأمر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-غيون، الاثنين، وزارة التعليم ببدء الإجراءات اللازمة لعودة وكيفية إعادة فتح المدارس حتى أوائل شهر مايو القادم.

وقال جيونج إن هناك حاجة لفترة تحضير لمدة أسبوع واحد على الأقل لإعادة فتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وأضاف أنه يعتقد بأنه يمكن عودة الطلاب إلى المدارس في حال الحفاظ على المستوى الحالي للإدارة المستقرة وعودة مجالات أخرى إلى الحياة اليومية، غير أن ذلك مسألة صعبة للغاية.