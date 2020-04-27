جمعية «كهاتين» بالطائف تسعد ايتامها على مرحلتين

تعمل جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمحافظة الطائف على نشر السعادة والبهجة بين أسر الأيتام بمحافظة الطائف و القرى التابعة لها.

وامتدت يد العون إلى شقصان وقيا وعشيرة والمحاني و أبو راكة و ميسان وحداد ورضوان والقرى الأخرى المجاورة للمحافظة شمالآ وجنوباً وذلك عبر حملة (اطعمهم من طعامك )التي انتهت مرحلتها الأولى بنهاية شهر شعبان وكانت ضمن حملة براً بمكة.

وزعت الجمعية خلال المرحلة الأولى سلال غذائية تنوعت محتوياتها واشتملت على 24 صنفاً من الغذاء و أكثر من 10 أطنان من التمور وقدر روعي اختيار أصناف السلال بعناية حتى تناسب جميع الأعمار وجميع الأسر .

وفي شهر رمضان المبارك تسعى الجمعية على انطلاق المرحلة الثانية من المشروع للوصول لكافة الأسر لمنازلهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية و الاجتماعية و الصحية من خلال فريق عمل يعمل على مدار اليوم.

مناحي الغرمول نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية قال :أن الجمعية تسعى من خلال برامجها إلى توفير الحياة الكريمة لليتيم وأسرته وأن الجمعية ترعى ما يزيد عن 2000 أسرة داخل الطائف و المناطق المجاورة لها.

وبلغ عدد الأيتام بالجمعية 5200 يتيم ويتيمة تقدم لهم الجمعية العناية من خلال العديد من البرامج الاجتماعية والثقافية والإغاثية والتعليمية والصحية.

يذكر أن جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بالطائف تقدم دوراً وطنياً وإنسانياً بارزاً في ظل ظروف الحظر بتلبية احتياج الأسر وشعارهم خليك بالبيت وخدماتنا توصلك في أي وقت ومكان ملتزمين في ذلك بالإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتناسب والظروف الراهنة.