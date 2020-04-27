260 وفاة فقط حصيلة الأحد.. كورونا يتراجع في إيطاليا

في أقل حصيلة يومية من 14 مارس الماضي، أعلنت إيطاليا وفاة 260 شخصا جديدا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، طوال يوم أمس، وإصابة 2324.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن البلاد سجلت، السبت الماضي، 2357 إصابة، و415 وفاة.

وقالت الوكالة إن “إجمالي عدد الوفيات منذ بدء انتشار الفيروس يوم 21 فبرايرالماضي، يبلغ الآن 26644 وفاة، وهي ثاني أعلىحصيلة بعد الولايات المتحدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 197675 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وارتفع عدد الأشخاص المسجلين بوصفهم حاملين للمرض حالياً إلى 106103.

ويرقد 2009 أشخاص في وحدات العناية المركزة، فيما خضع نحو1.187 مليون شخص لفحوص كشف الفيروس مقابل 1.148 مليون في اليوم السابق، من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 60 مليوناً.