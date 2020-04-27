عبر الإيميل.. أطرف بطولة لرفع الأثقال في التاريخ

في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم، ابتكر اتحاد لعبة رفع الأثقال في أوقيانوسيا، طريقة طريفة لتنظيم البطولة، تقتضي أن يؤدي المشاركون ألعابهم في منازلهم، ويرسلوا نتائجهم إليه عبر البريد الإلكتروني.

و”أوقيانوسيا” هي إقليم يشمل المنطقة الواقعة بين قارتي آسيا والأمريكتين، وتقع في محيطه 14 دولة أشهرها أستراليا وبابوا غينيا ونيوزيلندا وجزر سليمان وجزر مارشال، ومناطق من تايوان واليابان.

وناشد اتحاد رفع الأثقال في أوقيانوسيا المشاركين التحلي بالصدق بشأن الأوزان التي يسجلونها في منازلهم. والحذر خلال أداء اللعبة، وعدم المبالغة في الجهد المبذول، لأن مسؤولي البطولة لن يكونوا بجانبهم لتقديم المساعدة وقت اللزوم.

وأوضح الاتحاد أن على المشاركين إرسال نتائجهم عبر البريد الالكتروني خلال يومي 24 و25 يوليو المقبل، وهما اليومان اللذان كان من المقرر أن يشهدا انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن يتم تأجيله إلى العام المقبل.

وقال بول كوفا الأمين العام للاتحاد فيرسالة للمشاركين: “مسؤوليتكم أن تضمنوا تطبيق كل معايير السلامة عند التفكير بشأن الوزن الذي ستحاولون رفعه”.