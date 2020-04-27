“إياتا”: كورونا أفقد شركات الطيران السعودية والإماراتية 14 مليار دولار من الإيرادات

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” أن تفقد شركات الطيران السعودية 7.2 مليار دولار، بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، مقابل 6.8 مليارا تفقدها شركات الطيران الإماراتية.

وقال نائب رئيس “إياتا” للشرق الأوسط وإفريقيا محمد علي البكري، إن 66 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مهددة بالشرق الأوسط بسبب تضرر السفر الجوي من كورونا. مضيفا أنه من المتوقع أن تخسر شركات طيران الشرق الأوسط نحو 24 مليار دولار من الإيرادات.

وأشار إلى أن شركات الطيران السعودية خسرت 7.2 مليار دولار من الإيرادات بسبب الفيروس، فيما خسرت شركات الطيران في الإمارات قرابة 6.8 مليار دولار.

وعن موعد استئناف الرحلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط، قال المسؤول إن استئناف السفر الجوي في المنطقة سيكون تدريجيا.

وأضاف، أنه يجرى التشاور مع حكومات الشرق الأوسط وإفريقيا وأصحاب المصالح والجهات التنظيمية بشأن كيفية استئناف السفر الجوي في هذه المناطق.

كذلك حذر من أن شركات الطيران تستنفد السيولة والاحتياطيات بشكل سريع جدا، مشددا على أن الحكومات بحاجة للإعلان عن حزم إنقاذ محددة لشركات الطيران.

وفي وقت سابق حذر اتحاد النقل الجوي الدولي من إنه من المتوقع أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لوقف انتشار الفيروس.