كورونا يكسر حاجز الـ3 ملايين إصابة.. والضحايا 207 آلاف

تجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 3 ملايين و3229 حالة، حسب موقع وورلد ميتر، المتخصص في الإحصائيات الدولية، في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بتوقيت السعودية، فيما بلغت أعداد الضحايا 207 آلاف و94 شخصا.

في الوقت نفسه، شهد معدل الإصابات تراجعًا بسيطا، خلال يوم أمس، مقارنة باليوم السابق، فقد بلغت الإصابات الجديدة نحو 74 ألفا، مقابل 87 ألفًا السبت، ونحو 100 ألف الجمعة.

وأعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية اليوم الاثنين، التي تعتبر مرجعا لتتبع تفشي كورونا في العالم، أن إجمالي المتعافين من الفيروس، بلغ نحو 866 ألف شخص.

وحسب بيانات “جونز هوبكنز”، فإن الدول التي تخطت حصيلة الإصابات فيها عتبة الـ100 ألف، هي:

الولايات المتحدة: 965910 إصابة و54876 وفاة

إسبانيا: 226629 إصابة و23190 وفاة

إيطاليا: 197675 إصابة و26644 وفاة

فرنسا: 162220 إصابة و22856 وفاة

ألمانيا: 157770 إصابة و5976 وفاة

بريطانيا: 154037 إصابة و20732 وفاة

تركيا: 110130 إصابة و2805 وفاة.