فلكية جدة: القمر يتعامد مع الكعبة المشرفة الخميس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة ان قمر التربيع الأول سيتعامد مع الكعبة المشرفة يوم الخميس 7 رمضان 1441 الموافق 30 ابريل 2020 ( حسب تقويم ام القرى) في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة .

القمر سيشرق في أفق مكة المكرمة عند الساعة 11:39 صباحاً (8:39 صباحاً بتوقيت غرينتش) وبعد ذلك سوف يبلغ ميله عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها (التعامد) عند الساعة 6:29:55 مساء ( 3:29:55 مساء بتوقيت غرينتش). بالتزامن مع غروب الشمس.

في لحظة التعامد سيكون القمر على ارتفاع 89.51.51 درجة وسيكون قرصه مضاء بنسبة (47.8 %) بنور الشمس وعلى مسافة 387.154 كيلومتر .

تعتبر ظاهرة التعامد من الظواهر التي تؤكد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجرام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة، ويمكن الاستعانة بهذه الظاهرة في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بشكل يضاهي دقة التطبيقات الهواتف الذكية.

جدير بالذكر بأن هذا التعامد للقمر مع الكعبة المشرفة هو الثاني هذا العام بعد التعامد الأول في السادس من مارس الماضي.