غارة إسرائيلية على دمشق توقع 7 من الميليشيا الإيرانية

شهدت العاصمة السورية، دمشق، وضواحيها، صفا جويا إسرائيليا، فجر اليوم. استهدف مواقع تابعة لـ”الميليشيات الإيرانية وحزب الله”، بحسب وصف المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت، أن القصف استهدف مناطق في جنوب وجنوب غربي دمشق؛ حيث توجد مقرات ومواقع للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لهما من جنسيات سورية وغير سورية.

ولم ترد – حتى اللحظة – معلومات عن الخسائر البشرية؛ بينما حاولت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري إسقاط الصواريخ المهاجمة، وتمكنت من إسقاط بعضها.

وذكرت وكالة أنباء سانا التابعة للنظام السوري، أن القوات الجوية “تصدَّت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية، استهدف مواقع في محيط دمشق، وأنها أسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها”. موضحة أن القصف أوقع ثلاثة قتلى، و4 جرحى.

وفي 20 أبريل الجاري، قال “المرصد السوري” إن ما لا يقل عن 9 من عناصر الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية على مواقع لهم في منطقة تدمر ببادية حمص الشرقية.