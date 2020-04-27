بعد تعافيه من كورونا.. جونسون يعود لمكتبه ويدعو البريطانيين: التزموا بالعزل

صباح اليوم، عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لتولي مهامه في لندن، بعد تعافيه من الإصابة بكورونا، بعد شهر على تأكد إصابته بالفيروس.

وخاطب جونسون إلى البريطانيين من مقر رئاسة الوزراء، داعيا إياهم إلى مواصلة احترام إجراءات العزل. معربا عن تفهمه لـ”نفاد صبر” البريطانيين الذين يلازمون منازلهم منذ 23 مارس.

ووعد جونسون باتخاذ قرارات قريبة حول تغيير الإجراءات المعتمدة لتتماشى مع أزمة طويلة. لكنه حذر من أن العزل في الوقت الراهن ضروري وهو مفروض حتى السابع من مايو مبدئيا.

وقال جونسون: “بدأنا الآن نعكس الإتجاه” شاكرا البريطانيين على “حس المسؤولية” و”روح التضامن” لديهم. مضيفا: أعلم أن الأمر صعب. وأود إعطاء دفع للاقتصاد في أسرع وقت ممكن لكنني أرفض هدر جهود الشعب البريطاني وتضحياته والمجازفة بموجة جديدة من الإصابات.

ومع 20732 وفاة في المستشفيات وحدها، تعتبر بريطانيا من الدول الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19 في أوروبا.