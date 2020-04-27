إيران: 1000 مصاب و96 ضحية لكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، وفاة 96 شخص بمرض كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الضحايا إلى 5806 أشخاص.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهان بور، إن 991 أصيبوا بالفيروس خلال يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 91472 شخصًا. وهذه هي المرة الأولى منذ 36 يومًا التي تعلن فيها الحكومة الإيرانية أن عدد المصابين الجدد في اليوم أقل من 1000 شخص.

وأضاف جهان بور أن نحو 71 ألفا تعافوا وغادروا المستشفيات، وأن 3011 مريضًا “في حالة حرجة”.

وفي وقت سابق، أعلن عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، وأعضاء مجلس مدينة طهران، أن معدل الإصابة بكورونا في إيران أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية التي تعلن عنها وزارة الصحة.

وذكر مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقرير قائم على التقديرات، إن العدد الفعلي للوفيات يبلغ نحو ضعف عدد المصابين، وإن عدد المصابين بين 8 و10 أضعاف ما تعلنه وزارة الصحة.