أمانة جدة للمواطنين: تقيدوا بالإجراءات الاحترازية أثناء التسوقهم بالمراكز التجارية

دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للتقيد بالاشتراطات والتدابير والإجراءات الاحترازية خلال تسوقهم بالمراكز التجارية والمولات خلال الفترة من 6 – 20 من شهر رمضان الحالي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه تقرر أوقات التسوق من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

مع عدم السماح لأنشطة عيادات التجميل وصالونات الحلاقة والنوادي الرياضية والصحية والمراكز الترفيهية ودور السينما وصالونات التجميل والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة بالعمل داخل المراكز التجارية التي ستقوم إداراتها بزيادة أفراد الأمن بكامل الأقسام لمتابعة تطبيق إنفاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، ونشر اللوحات التوعوية والإرشادية التي توضح التدابير الاحترازية الواجب إتباعها أثناء التسوق بداخل المركز التجاري، مع التوعية التثقيفية لجميع العاملين بالإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأشار إلى أنه سيتم توفير وحدات ثابتة للفحص البصري وغرف عزل على مدخل المركز التجاري لفحص جميع المرتادين بأجهزة الكشف الحراري والعزل لمن تتعدي حرارته 38 درجة مئوية أو أكثر وإبلاغ الجهات الصحية عند الاشتباه بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا، ووضع خطوط سير على الأرض وعلامات إرشادية أمام مدخل المول والمحلات ذات الكثافة الشرائية لتنظيم عملية الدخول والخروج بداخلها، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات أمام بوابات المراكز وفي دورات المياه وأمام المصاعد والسلالم الكهربائية، والتطهير الدوري لمواقف السيارات.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية تتضمن عدم دخول كبار السن والأطفال أقل من ١٥ سنة، مع إلزام المرتادين بارتداء الكمامات قبل دخول المركز التجاري، وإزالة جميع الجلسات الموجودة بصالات المطاعم والمقاعد الخارجية حرصاً على سلامة مرتادي المراكز التجارية.

وإغلاق المساجد وغرف أداء الصلاة و الاستراحات الموجودة بداخل المركز التجاري، وكذلك إغلاق غرف قياس الملابس داخل محلات الملابس الجاهزة، ومنع استرجاع أو تبديل البضائع، وكذلك منع تجربة مستحضرات التجميل داخل المحلات التجارية، مع قصر التعامل المادي على القنوات الالكترونية فقط ” مثل أبل باي، فيزا … إلخ ” وتقليل التعامل بالعملة النقدية.

ولفت المهندس الزهراني إلى أنه تم تعميد البلديات الفرعية بتكثيف الجولات الميدانية على المراكز التجارية لمتابعة إنفاذ الإجراءات الاحترازية وإغلاق المحلات غير المتجاوبة وعدم السماح بتنظيم أي حملات للعروض الترويحية داخل المركز، ومنع أي تجمعات بداخل المركز وتحديد وتنظيم كثافة المستهلكين داخل المحلات التجارية وأن لا تقل المسافة الاحترازية بين الزبائن عن 2 متر مربع، مع وضع الخطوط والعلامات التي توضح المسافات الآمنة بين المرتادين، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي والمسافات الاحترازية أثناء التسوق بمحلات المركز التجاري، والتخلص من الكمامات والقفازات بعد التسوق في الحاويات المخصصة لها خارج المركز .

ودعا مرتادي المراكز التجارية والمولات إلى التقيد بأوقات الحظر والأخذ في الحسبان الوقت اللازم للوصول لمنازلهم وذلك قبل بداية الحظر الساعة 5 مساءً، وتؤكد أمانة محافظة جدة حرصها على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين مرتادي هذه المراكز .