لجنة الفصل في المنازعات المالية تعلن صدور القرار النهائي في “دعوى المعجل”

قالت لجنة الفصل في المنازعات المالية، إنه إلحاقًا لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تاريخ 1440/06/14هـ الموافق 2019/02/19م عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1/ل/د1/ج/2019م لعام 1440هـ بتاريخ 1440/05/29هـ الموافق 2019/02/04م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين “المدعي الرئيس” ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل “الشركة”، وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها، وهم محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وعادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وجاسم بن محمد بن علي الأنصاري، وعبدالله بن محمد بن سعد الحريقي، وزكي بن منصور بن أحمد أبو السعود، وأحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان، وشركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)، وبكر بن عبدالله أبو الخير، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم الشركة (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1438/05/11هـ الموافق 2017/02/08م المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها. وقد طلب المدعين إلزام المدعى عليهم بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمساهمتهم في الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.

وإعلان أمانة اللجان في تاريخ 1440/08/03هـ الموافق 2019/04/09م عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2/ل/د1/ج/2019م لعام 1440هـ بتاريخ 1440/07/24هـ الموافق 2019/03/31م، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه المقامة من المدعي الرئيسي، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1888/ل/س/2020م لعام 1441هـ بتاريخ 1441/07/07هـ الموافق 2020/03/02م، وقد انتهى منطوق القرار إلى:

1- تعويض المستثمرين المتضررين (المنضمين في الدعوى المشار إليها) من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1021458706)، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11 وذلك على النحو الموضح في أسباب القرار.

2- تعويض المدعي الرئيس عن مصاريف الدعوى، وذلك من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول/محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11هـ.

3- إلزام باقي المدعى عليهم، متضامنين بتحمل ما زاد على المبالغ المحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل وفقاً لما جاء في قرار اللجنة رقم (1788/ل/د1/2016م لعام 1437هـ) وتاريخ 1437/09/10هـ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11هـ.

4- رفض ما عدا ذلك من طلبات.