لأبطال الإعاقة.. نادي القصيم يطلق “نجم تحت السطور”

أطلق نادي ذوي الإعاقة بمنطقة القصيم عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، فقرة “نجم تحت السطور”، وذلك ضمن المبادرات التي تنظمها إدارة النادي في شهر رمضان وخلال فترة تعليق النشاط الرياضي احترازيًا من فيروس كورونا.

وتتحدث الفقرة عن 19 نجمًا من نجوم نادي القصيم كل يوم بوستر خاص بالنجم يتحدث عن إنجازاته الجماعية والفردية منذ انضمامه لنادي القصيم.

من جانبه، علق المدير التنفيذي خالد المرشود قائلًا: يتوجب علينا أن نواكب المرحلة الحالية بتفعيل بعض الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية، وخلال الفترة القليلة القادمة عملنا على مبادرات عدة منها (تمرن بالبيت، وتوزيع السلال الغذائية بالإضافة للمبادرات الاجتماعية الخاصة بين أسرة ومنسوبي النادي) وفي هذه المبادرة رغبنا إظهار وإبراز بعض من سجلات أبطالنا عبر فقرة “نجم تحت السطور” وكل يوم ننشر تصميم خاص بأحد النجوم سوا من الفئة الذهنية أو الحركية أو البصرية.