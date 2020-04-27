أمانة الرياض: 18 اشتراطًا إلزاميًا للمنشآت المشمولة بقرار السماح بمزاولة العمل بدءًا من الأربعاء

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن 18 اشتراطًا عامًا إلزاميًا لجميع المنشآت المشمولة بقرار السماح بمزاولة العمل ابتداءً من الأربعاء المقبل، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للسكان وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية.

وشملت الاشتراطات، الحرص على وجود مسافة آمنة في كل الأوقات ومنع أي تجمعات، قصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية، غلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات، إزالة المقاعد وأماكن الجلوس، الاعتماد على الأبواب الإلكترونية وفي حال عدم وجود أبواب إلكترونية تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل، منع استرجاع أو استبدال البضاعة المباعة.

كما شملت الاشتراطات تحديد عدد العملاء داخل المتجر، تنظيم عملية الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة، وضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء، التعقيم الدوري للسلال وعربات التسوق، تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها، نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية.

وأيضًا فرض إجراءات صحية واحترازية إلزامية على جميع الموظفين، توعية كاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس وعن الإجراءات الاحترازية الواجب العمل بها طوال الوقت، الطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس حتى لو كانت طفيفة، المرونة في منح الإجازات المرضية لتمكين الموظفين من عزل أنفسهم حال ظهور أي أي أعراض مرضية، المرونة في أوقات تبديل ورديات الموظفين، إبلاغ السلطات الصحية مباشرة في حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.