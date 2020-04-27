تتخطى 3.. اقتراح من الفيفا بشأن التبديلات حال معاودة النشاط الكروي

اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الإثنين، تعديل عدد التبديلات وزيادتها عن ثلاثة في النظام المعمول به حاليًا.

وشمل اقتراح الفيفا، إجراء 5 تبدلات بدلًا من 3 حال معاودة النشاط الكروي الذي توقف بسبب فيروس كورونا، بهدف مساعدة اللاعبين في تحمل الضغوط المتوقعة للمسابقات الكروية خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الفيفا، إن الاقتراح نُقل إلى المجلس الدولي لكرة القدم “إيفاب” المتخصص في تشريع قوانين اللعبة لاعتماده، ولتفادي تعرض اللاعبين للإصابات على خلفية ضغط المباريات.

ويقضي اقتراح “الفيفا” إلى “إيفاب”، بتليين المادة 3 من قانون اللعب موقتًا من أجل السماح بعدد أكبر من البدلاء على أن تتمكن الفرق من إجراء 5 تبدلايلات خلال الوقت الأصلي مع بديل سادس في الوقت الإضافي، ويمكن لهذا الإجراء أن يستمر طوال موسم 2020-2021 مع إمكانية تطبيقه في كأس أوروبا 2020.