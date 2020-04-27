آخر تطورات #كورونا عالميا.. 95 وفاة و2131 إصابة جديدة في تركيا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، سجلت تركيا 2131 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 112261، كما سجلت 95 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى ألفين و900.

وأفاد إحصاء لرويترز، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز 3 ملايين حالة، اليوم الاثنين، مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل مليون حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه العديد من الدول خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام التي أدت إلى توقف الحياة الطبيعية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.