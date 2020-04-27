القبض على عصابة سرقة سيارات وبحيازتهم أسلحة نارية في الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على تشكيلٍ عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص (أربعة مواطنين ويمني، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري، وضبط بحوزتهم 7 مركبات معمم عن سرقتها وسلاحين (مسدس وبندقية) ، وقد أقرّوا بسرقة (20) مركبة، وتم استرداد جميع المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.