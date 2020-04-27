الاتحاد القاري يصف #الهلال بالـ ” سفير فوق العادة “

وصف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فريق الهلال، بالـ ” سفير فوق العادة ” للسعودية في دوري أبطال آسيا، بعد أن تصدر ترتيب الفرق المشاركة في البطولة الأكبر على مستوى القارة، بعد فوزه بنسخة 2019.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أن حامل اللقب الحالي، عانق ذهب بطولتي 1991، 2000، كما نال الوصافة 4 مرات أعوام 1986، 1987، 2014، 2017.

وتذكر الآسيوي مسيرة نادي الاتحاد في بطولته القارية، ” إضافة إلى ذكرياته الرائعة في البطولة.

و يحتل فريق الاتحاد المركزالثاني في قائمة الأندية السعودية المتميزة بفوزه باللقب مرتين عامي 2004 و2005، واحتلاله مركز الوصافة مرة واحدة كانت في العام 2009 ”

وأشار إلى أن النادي الأهلي جاء في المركز الثاني في نسختي 1985 و2012، فيما حل الشباب في الوصافة مرة واحدة عام1993 والنصر عام 1995.

وعن حصيلة الأندية السعودية في البطولة كتب: «بفضل الألقاب الخمسة التي حققها فريقي الهلال والاتحاد، فإن السعودية تتقدم دول غرب آسيا بهذه الإنجازات، حيث نالت فرقها الرياضية الوصافة في 9 مناسبات أخرى، لتحتل الكرة السعوديةالصدارة في هذا الإطار .