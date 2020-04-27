بعد احتجاجات شمال لبنان.. إقفال مقرات وفروع المصارف في طرابلس لأجل غير مسمى

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، الاثنين، إقفال جميع مقرات وفروع المصارف في مدينة طرابلس شمال لبنان ابتداء من الثلاثاء إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية بيان عن جمعية المصارف في البلاد أكدت فيه أن قرار إقفال المصارف في طرابلس سيستمر لحين استتباب الأوضاع الأمنية.

وأقدم محتجون لبنانيون على إحراق واجهات عدد من المصارف في مدينة طرابلس بسبب الظروف المالية والاقتصادية.