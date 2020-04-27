بعد احتجاجات شمال لبنان.. إقفال مقرات وفروع المصارف في طرابلس لأجل غير مسمى

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، الاثنين، إقفال جميع مقرات وفروع المصارف في مدينة طرابلس شمال لبنان ابتداء من الثلاثاء إلى أجل غير مسمى.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية بيان عن جمعية المصارف في البلاد أكدت فيه أن قرار إقفال المصارف في طرابلس سيستمر لحين استتباب الأوضاع الأمنية.
وشهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، الإثنين، احتجاجات شعبية للتنديد بغلاء الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.
ونزل عدد من المحتجين إلى شوارع المدينة واتسعت دائرة الاحتجاجات إلى منطقة باب التبانة وعمد المحتجون إلى قطع الطريق العام في شارع سوريا وسط المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.