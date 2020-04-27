الجيش الليبي: أردوغان لا يلتزم بأي قرار دولي ويسلح الجماعات الإرهابية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يلتزم بأى قرار دولى ويقوم بتسليح الجماعات الإرهابية في محاولة للسيطرة على مناطق ليبية.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة على برنامج الحقيقة على قناة إكسترا نيوز المصرية، أن مرتزقة أردوغان في ليبيا يحاولون السيطرة على مثلث مدينة ترهونة والتى به قاعدة عسكرية كبيرة وتعد قاعدة استراتيجية تستطيع من خلالها السيطرة على مثلث ليبيا من ناحية الجزائر وتونس.

وأكد أن تركيا ترسل الطائرات المحملة بالمرتزقة والأسلحة والدبابات العسكرية عن طريق مطار فى تونس، ويمول من دولة قطر، تزامنا مع توجيهات من الإخوان وعناصر تنظيم داعش فى منطقة مصراتة بفتاوى شرعية بأن المناطق الأمنية التي يسيطر عليها الجيش والشرطة إرهابية ولابد من ضربها.

أعلن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، استجابة الجيش الليبي لإرادة الشعب في تفويضه لتسيير شئون البلاد.

وأكد خلال كلمة له مساء الإثنين، إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، مشيراً إلى أنه “دمر بلادنا، وقادها إلى منزلقات خطيرة”.