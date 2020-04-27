البنوك السعودية توضح حقيقة ثغرة تطبيق المحفظة الرقمية عبر “أجهزة أبل”

أوضح المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت بن زكي حافظ، حقيقة ما تم تداوله مؤخرا عن وجود ثغرة في تطبيق المحفظة ‘Wallet’ في نظام ios المشغل لأجهزة Apple.

وقال حافظ إن تطبيق Wallet والذي يتيح خدمة الدفع من خلال Apple Pay يعمل بشكل آمن إذ لا يتم تخزين أي من البيانات الخاصة بالبطاقات المُضافة او حفظها في داخل الجهاز كرقم البطاقة واسم حاملها وتاريخ الإنتهاء وذلك بفضل الترميز (تشفير) الكامل لتلك البيانات في خوادم مركزية لضمان الحفاظ على أعلى مستوى من الخصوصية لحماية تعاملاتك المالية.

وأوضح أنه لا يمكن إجراء العمليات الشرائية سواء من خلال أجهزة نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية دون موافقة صاحب البطاقة البنكية وتوثيق هويته من خلال رمز الحماية المعتمد للجهاز أو عبر أحد المؤشرات الحيوية للمستخدم (بصمة الإصبع أو الوجه).

وأشار إلى أن شكرة أبل لم تصدر أي بيان عن تعرض تطبيقها الخاص بالدفع لأي اختراقات أمنية، مهيبا بالجميع عدم الانسياق خلف الشائعات وأخذ البيانات من مصادرها الرئيسية في مثل هذه الحوادث.