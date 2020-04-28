كورونا يوجه ضربة قوية لإصدارات أبل المرتقبة

ذكرت تقارير أجنبية أن شركة أبل الأميركية العملاقة ستلغي خطط “الإنتاج المكثف” للطرز الرئيسية من هواتف “آيفون”، المرتقب إصدارها في خريف العام الجاري.

وخفضت “أبل” خفضت عدد الأجهزة التي تعتزم إنتاجها في النصف الثاني من العام الجاري، بنحو 20 بالمئة، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر مطلعة.

واتخذت الشركة هذه الخطوة، لأن فيروس كورونا المستجد أضعف طلب المستهلكين عالميا، وعطل نشاط التصنيع في كافة أنحاء آسيا، حيث تعتمد على موردين من هذه القارة.

وأضاف تقرير “وول ستريت جورنال” أن “أبل” ماضية في خططها لإطلاق 4 طرز جديدة من “آيفون” في وقت لاحق هذا العام، حيث ينتظر محبو العلامة التجارية الشهيرة صدور الهواتف في سبتمبر كالمعتاد.