وثيقة تفضح لعبة إيران في وباء كورونا.. كيف أخفت 70% من الماصبين بالفيروس؟

كشفت وثيقة أن 70 في المائة من الإحصاءات المتعلقة بالنتائج الإيجابية لاختبارات مصابي كورونا في بعض المحافظات الإيرانية لم يتم تسجيلها على “نظام معلومات المستشفيات” (HIS) التابع لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، ولم يتم إدراجها في التقارير الرسمية.

يشير جزء آخر من هذه الوثيقة، التي نشرتها قناة “إيران إنترناشيونال” إلى أن تسجيل المعلومات المتعلقة بالمرضى تم في وقت متأخر يتراوح بين 3 إلى أكثر من 20 يومًا في نظام “مركز مراقبة الرعاية العلاجية” (MCMC) التابع لمركز طوارئ البلاد

وتظهر هذه الإحصاءات أنه في جميع محافظات البلاد وبمعدلات مختلفة لم يتم تسجيل نتائج الاختبارات الإيجابية لكثير من المرضى على نظام معلومات المستشفيات.

يشار إلى أن محافظة قم هي الأدنى من حيث عدم تسجيل الاختبارات الإيجابية بنسبة 27 في المائة، ومحافظة لرستان هي الأعلى بنسبة 70 في المائة.

يذكر أن الإحصاءات الموجودة في هذه الوثيقة تشير إلى أنه في محافظة لرستان مثلا، لم يتم تسجيل ثلثي المصابين على نظام المعلومات الرسمي في البلاد.