مكة: إغلاق 3 منشآت غذائية خالفت إجراءات #كورونا

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية الجموم 3 منشآت غذائية لمخالفتها لاشتراطات الانشطة المستثناه وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فايروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية الجموم الأستاذ فيصل آل مخلص أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا.

كما تم تطبق لائحة الجزاءات والغرامات على 4 منشآت لعدم تنفيذ الإجراءات الإحترازية المطلوبة.

مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لاتتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.