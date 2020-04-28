10.752 عدد إصابات #كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليلة أمس، ارتفع بمقدار 14 حالة لتصل حصيلة الإصابات إلى 10752.

وأوضحت المراكز في حصيلتها اليومية، أنه على الرغم من زيادة الحالات الوافدة من القادمين من الخارج، قل عدد حالات انتقال العدوى داخليا، حيث ظل المعدل اليومي للإصابات الجديدة في حدود عشر إصابات لليوم العاشر على التوالي.

وأضافت أنه تم تسجيل 12 حالة وافدة من الخارج من بين الـ14 إصابة الجديدة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف ثلاث حالات أثناء عملية الحجر الصحي فيما توزعت باقي الحالات على العاصمة سيئول (4) وإقليم كيونغكي (3) وايغو (2).

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة أمس ليرتفع عددها إلى 244 حالة، فيما غادر 90 مصابا المستشفيات الكورية ليرتفع عدد المتعافين إلى 8854 شخصا.